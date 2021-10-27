До "червоної" зони карантину перейдуть ще сім областей України

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"За дорученням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля провів засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ключове рішення: з 30 жовтня до "червоної" зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області", - повідомив він.

За словами Чернишова, епідемічна ситуація в Україні - складна.

"За останню добу ​​зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19. Кількість госпіталізацій, на жаль, невтішно зростає. Але статистика чітко демонструє і те, що від тяжкого перебігу хвороби рятує вакцинація. Пріоритети у боротьбі з пандемією COVID-19 незмінні — посилення протиепідемічних заходів, збільшення кількості тестувань та нарощування темпів вакцинації", - додав міністр.

Як відомо, "червоний" рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.





Нагадаємо, станом на 27 жовтня в "червоній" зоні перебувають наступні області: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська.

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