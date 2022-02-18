До Дія.City долучилися вже майже 70 компаній
Для отримання резидентства у спеціальному правовому режимі Дія.City подали заявки 88 компаній, 68 компаній вже погодили
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що лише протягом четверга погодили ще 13 компаній на резидентство. На розгляд заявки Мінцифри має до 10 днів.
Серед нових резидентів є українська продуктова компанія LIGA: ZAKON та сервіс Revizion, а також автоматизований сервіс моніторингу соціальних медіа та ЗМІ SoMо. Долучився і міжнародний стартап, що створює системи розумного дому – OMO systems.
Раніше до спецрежиму долучилися також такі компанії як Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve та Rozetka.
- Нагадаємо, що з 8 лютого, коли в застосунку "Дія" з’явилися громадські опитування, їх пройшли вже понад 200 тис. українців.
- До запуску на порталі "Дія" готується 15 електронна будівельна послуга, яка дозволить онлайн отримувати дозвіл на будівництво.
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