"Дія" запустить нову послугу: дозвіл на будівництво можна буде отримати онлайн

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає "Урядовий портал".

"Минулого року ми презентували перші електронні будівельні послуги на порталі "Дія". Зараз їх вже 14. За цей час надано понад 56 тисяч електронних послуг. І сьогодні ми робимо важливий крок у реформі. Запускаємо 15-ту послугу. Відтак отримати дозвіл на будівництво на порталі "Дія" можна буде автоматично. Без втручання людського фактора", - повідомив Чернишов.

Міністр зазначив, що зараз у Єдиній електронній системі у сфері будівництва зареєстровано понад 620 тис. документів, понад 130 тис. об'єктів будівництва та 27 тис. користувачів.

Запуск послуги отримання дозволів - це частина реформи містобудування. За словами Чернишова, кроком, який наблизив цю реформу до завершення, була ліквідація Державної архітектурної будівельної інспекції та створення нового, діджиталізованого та прозорого органу.

"Ми створили абсолютно новий орган - зрозумілу та прозору ДІАМ - Державну інспекцію архітектури та містобудування. Вже на сьогодні результатом роботи нового органу є відпрацювання звернень замовників протягом 24 годин, а рішень щодо прийняття в експлуатацію - протягом трьох днів. ДАБІ цей процес розтягувала на місяці", - зазначив очільник Мінрегіону.

