До другого туру у боротьбі за крісло Джонсона пройшли 6 претендентів

Про це оголосив голова процедурного Комітету 1922 року сер Грем Бреді, повідомляє "Європейська правда".

Більше 30 голосів депутатів Консервативної партії, необхідних для участі в наступному турі, набрали:

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (88);

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (67);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (50);

колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (40 голосів);

голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат (37);

генеральна прокурорка Суелла Браверман (32).

Натомість ексміністр закордонних справ Джеремі Хант і чинний міністр фінансів Надхім Захаві не набрали достатньої кількості голосів й більше участі у виборах брати не будуть.

Подальші раунди голосування відбудуться протягом кількох наступних днів, щоб скоротити кількість кандидатів до двох.

Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку 4 липня.

До боротьби за посаду зголосились 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась глава МЗС Ліз Трасс. Згідно з даними букмекерів, колишній глава мінфіну Ріші Сунак лідирує після того, як оголосив про свою кандидатуру, і залишається у лідерах донині.

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