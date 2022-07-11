Глава МЗС Британії висунула свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра
Голова МЗС Великої Британії Ліз Трас запропонувала свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра та глави Консервативної партії
Про це повідомляє The Telegraph.
Очільниця МЗС хоче замінити на цих посадах Бориса Джонсона.
"Я буду боротися на виборах як консерватор і правити як консерватор", - сказала вона.
Трас зазначила, що вживе "негайних заходів, щоб допомогти людям впоратися з вартістю життя" Додавши також, що приєднається до своїх конкурентів у планах скоротити податок на корпорації, скасувати підвищення національного страхування та реформувати ставки бізнесу.
- 7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.
- 8 липня колишній британський міністр фінансів Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на пост нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни.
- Станом на ранок 10 липня в боротьбу за крісло Джонсона у Британії вступили ще чотири претенденти. Про намір боротися за посаду прем'єр-міністра Великої Британії заявили колишні та нинішні міністри Саджид Джавід, Джеремі Хант, Надхім Захаві та Грант Шаппс.
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