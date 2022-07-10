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В боротьбу за крісло Джонсона у Британії вступили ще чотири претенденти

10 липня, 2022 неділя
08:26
Світ Борис Джонсон

Про намір боротися за посаду прем'єр-міністра Великої Британії заявили колишні та нинішні міністри Саджид Джавід, Джеремі Хант, Надхім Захаві та Грант Шаппс

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, за посаду лідера консервативної партії, який обійме посаду прем'єра Британії після відставки Бориса Джонсона, боротимуться колишній глава МОЗ Саджид Джавід та ексміністр закордонних справ Джеремі Хант. 

Крім цього, про намір очолити уряд оголосив новий міністр фінансів Надхім Захаві та міністр транспорту Грант Шаппс.

8 липня про бажання отримати посаду заявив колишній глава мінфіну Британії Ріші Сунак.

Водночас 9 липня міністр оборони Бен Воллес запевнив, що не боротиметься за посаду лідера консервативної партії.

  • 5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід першими подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
  • 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.
  • 8 липня Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на пост нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра.
  • 9 липня прихильники прем'єра Британії Бориса Джонсона заявили, що ексміністр фінансів Ріші Сунак, який претендує на його посаду, очолював процес повалення очільника уряду.

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Борис Джонсон
консерватори
Велика Британiя
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