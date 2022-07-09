Про це повідомляє Financial Times.

Джерела видання стверджують, що прихильники Джонсона мають намір перешкоджати Сунаку обійняти посаду прем'єра, оскільки вважають його зрадником. Він одним із перших подав у відставку на тлі скандалу з призначенням заступником голови МЗС Крістофера Пінчера, якого звинувачують у сексуальних домаганнях до чоловіків.

Один з високопосадовців назвав Сунака "підступним виродком". "Ріші отримає все, чого заслуговує, за те, що очолив процес повалення прем'єр-міністра", - сказало інше джерело FT.

Ще один співрозмовник газети заявив, що міністр заздалегідь не попередив прем’єра про відставку. Однак інше джерело стверджує, що Сунак не зміг додзвонитися до Джонсона.

Ріші Сунак оголосив про висунення на посаду прем'єра Великої Британії 8 липня. Очікується, що за посаду очільника консервативної партії, який і очолить уряд, також сперечатимуться міністр оборон Бен Воллес, молодший міністр з торговельної політики Пенні Мордонт, міністерка закордонних справ Ліз Трасс та міністр житлово-комунального господарства Майкл Гоув.

42-річний Ріші Сунак очолив британський мінфін у 2020 році. Його батьки емігрували до Великої Британії зі Східної Африки у 1960-х роках.

5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід першими подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

8 липня Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на пост нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра.

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