Один з ймовірних наступників Джонсона вже офіційно висунув свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії і прем'єр-міністра
Колишній британський міністр фінансів Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на пост нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни
Про це Ріші Сунак повідомив у Twitter.
"Я збираюся стати наступним лідером Консервативної партії і вашим прем'єр-міністром. Давайте відновимо довіру, відновимо економіку і возз'єднаємо країну", - зазначив він.
- 5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід першими подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.
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