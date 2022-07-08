Про це Ріші Сунак повідомив у Twitter.

"Я збираюся стати наступним лідером Консервативної партії і вашим прем'єр-міністром. Давайте відновимо довіру, відновимо економіку і возз'єднаємо країну", - зазначив він.

5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід першими подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

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