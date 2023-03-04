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До фіналу конкурсу на посаду директора НАБУ пройшло троє претендентів

4 березня, 2023 субота
21:35
Суспільство НАБУ

У суботу, 4 березня, комісія НАБУ відібрала три кандидати для подання Кабінету Міністрів України

Про це повідомили в facebook.

"Сьогодні, 4 березня 2023 року, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України через відкрите голосування визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам та мають кращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків директора НАБУ, для подання Кабінету Міністрів України", - йдеться у дописі.

Ними стали:

  1. Гупяк Сергій
  2. Кривонос Семен
  3. Осипчук Роман

Також зазначається, що завданням комісії було оцінити доброчесність, професійний досвід, знання та якості кандидатів з метою визначення трьох фіналістів; забезпечити прозорий і справедливий підхід до відбору нового директора НАБУ та слугувати незалежним арбітром для учасників конкурсу.

Зокрема додається, що комісія врахувала досвід проведення попередніх конкурсів на керівні посади в органи державної влади та поєднала етапи конкурсу з вимогами, передбаченими законом України про НАБУ.

Зазначається, що на першому етапі збору документів, було отримано 78 пакетів документів, опрацьовано на відповідність вимогам конкурсу і допущено до наступного етапу 74 кандидати.

Другий етап тестування складався із серії тестів, як то тестування на знання законодавства, тестування на загальні здібності та навички, оцінювання особистісних компетенцій та виконання практичного завдання.

За результатами усіх тестувань та практичних завдань на третьому етапі залишилися 21 кандидат. Фінальний етап співбесід передбачав співбесіду на доброчесність та співбесіду на професійну компетентність.

Довідка

Семен Кривонос очолює Держінспекцію архітектури та містобудування.

Сергій Гупяк працює в управлінні Держбюро розслідувань у Хмельницькій області.

Роман Осипчук керує Управлінням внутрішнього контролю НАБУ.

  • 22 грудня повідомлялося, що директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) буде призначено до кінця березня 2023 року після проведення відкритого конкурсу.
Україна
корупція в Україні
НАБУ
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