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До Києва із візитом прибув архієпископ Кентерберійський

30 листопада, 2022 середа
20:04
Суспільство

30 листопада з триденним візитом до Києва прибув очільник церкви у Великій Британії, архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі

Про це пише видання The Guardian.

Уелбі зустрінеться з лідерами церков України та внутрішньо переміщеними особами, аби проявити солідарність з народом та українськими церквами.

"Народ України продемонстрував надзвичайну мужність перед обличчям незаконного, несправедливого та жорстокого вторгнення Росії. Метою цього візиту є вияв солідарності з ними, оскільки вони стикаються з надзвичайно важкою зимою", – сказав Джастін Уелбі прибувши до Києва.

Архієпископ Кентерберійський під час триденного візиту зустрінеться з лідерами церков України та місцевими християнами в Києві: "Дізнаюся, як ми можемо продовжувати їх підтримувати серед спустошень, втрат і руйнувань, що тривають у цій війні".

"Я закликаю християн англіканської церкви та в усьому світі продовжувати молитися за народ України в цей період Адвенту – разом з усіма людьми, охопленими конфліктами по всьому світу – і пропонувати нашу солідарність і підтримку всіма можливими способами", – додав очільник церкви у Великій Британії.

  • 18 листопада Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край війні Росії проти України. 
  • 28 листопада Папа Римський відкинув звинувачення у тому, що він уникає прямої критики російського диктатора Володимира Путіна та РФ за агресію проти України.
  • Напередодні у міноборони Британії показали, як відправляли в Україну ракети Brimstone 2.
  • 29 листопада прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

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Світ
Україна
допомога Україні
Велика Британiя
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