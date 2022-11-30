До Києва із візитом прибув архієпископ Кентерберійський
30 листопада з триденним візитом до Києва прибув очільник церкви у Великій Британії, архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі
Про це пише видання The Guardian.
Уелбі зустрінеться з лідерами церков України та внутрішньо переміщеними особами, аби проявити солідарність з народом та українськими церквами.
"Народ України продемонстрував надзвичайну мужність перед обличчям незаконного, несправедливого та жорстокого вторгнення Росії. Метою цього візиту є вияв солідарності з ними, оскільки вони стикаються з надзвичайно важкою зимою", – сказав Джастін Уелбі прибувши до Києва.
Архієпископ Кентерберійський під час триденного візиту зустрінеться з лідерами церков України та місцевими християнами в Києві: "Дізнаюся, як ми можемо продовжувати їх підтримувати серед спустошень, втрат і руйнувань, що тривають у цій війні".
"Я закликаю християн англіканської церкви та в усьому світі продовжувати молитися за народ України в цей період Адвенту – разом з усіма людьми, охопленими конфліктами по всьому світу – і пропонувати нашу солідарність і підтримку всіма можливими способами", – додав очільник церкви у Великій Британії.
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