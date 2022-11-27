У міністерстві оборони Британії підтвердили передачу Україні ракет Brimstone 2

Про це йдеться у дописі міністерства оборони у твітері.

"У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал "Мілітарний", ракета Brimstone першого покоління має довжину 1,8 м і діаметр 180 мм. Ракета має багатофункціональну тандемну бойову частину вагою 6,3 кг, яка здатна пробивати динамічну броню, при цьому вага ракети становить близько 50 кг.

Система наведення використовує радар міліметрових хвиль і напівактивний лазер. Максимальна дальність стрільби ракети першого покоління становить 20 км.

У 2010 році в рамках програми SPEAR ракетний комплекс Brimstone модернізували до рівня Brimstone 2. Ракета отримала покращену головку самонаведення, модульну конструкцію, вдосконалений планер та оновлене програмне забезпечення. Це збільшило дальність її польоту до 60 км.

Нагадаємо, Велика Британія вперше передала Україні ракети Brimstone першого покоління близько шести місяців тому