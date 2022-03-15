До Києва на зустріч з Зеленським їдуть прем'єри Польщі, Чехії та Словенії
Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії у вівторок, 15 березня, відвідають Київ. Вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і главою уряду Денисом Шмигалем
Про це повідомляє пресслужба польського уряду.
Сьогодні, 15 березня, Київ відвідають Матеуш Моравецький (Польща), Янез Янша (Словенія) і Петро Фіала (Чехія). Їх візит до столиці України узгоджений з президентом Євроради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен.
"Мета візиту – підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України та представити широкий пакет підтримки українській державі і суспільству", – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що про цей візит поінформовано міжнародну спільноту за посередництва міжнародних організацій, зокрема ООН.
- Нагадаємо, Білий дім планує поїздку президента США Джозефа Байдена до Європи. Під час неї президент США може відвідати Польщу.
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