До Києва на зустріч з Зеленським їдуть прем'єри Польщі, Чехії та Словенії

Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

Сьогодні, 15 березня, Київ відвідають Матеуш Моравецький (Польща), Янез Янша (Словенія) і Петро Фіала (Чехія). Їх візит до столиці України узгоджений з президентом Євроради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен.

"Мета візиту – підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України та представити широкий пакет підтримки українській державі і суспільству", – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що про цей візит поінформовано міжнародну спільноту за посередництва міжнародних організацій, зокрема ООН.

Нагадаємо, Білий дім планує поїздку президента США Джозефа Байдена до Європи. Під час неї президент США може відвідати Польщу.