В Україну прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
У суботу, 4 листопада, до української столиці прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Про це президентка повідомила у Х (Twitter).
"Приємно повернутися до Києва під час мого шостого візиту під час війни", - написала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії наголосила, що мета її приїзду в Україну - обговорити шлях вступу України до ЄС, фінансова підтримка Євросоюзу для відновлення України як "сучасної, процвітаючої демократії".
"І як ми далі змушуватимемо Росію платити за її загарбницьку війну", - додала фон дер Ляєн.
Напередодні про візит фон дер Ляєн писав народний депутат Ярослав Железняк. Він додав, що згодом очікується виступ президентки в українському парламенті.
- Напередодні повідомлялося, що у середу, 8 листопада, Єврокомісія може опублікувати звіт про прогрес на шляху України до ЄС.
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