В Україну прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Про це президентка повідомила у Х (Twitter).

"Приємно повернутися до Києва під час мого шостого візиту під час війни", - написала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що мета її приїзду в Україну - обговорити шлях вступу України до ЄС, фінансова підтримка Євросоюзу для відновлення України як "сучасної, процвітаючої демократії".

"І як ми далі змушуватимемо Росію платити за її загарбницьку війну", - додала фон дер Ляєн.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Напередодні про візит фон дер Ляєн писав народний депутат Ярослав Железняк. Він додав, що згодом очікується виступ президентки в українському парламенті.