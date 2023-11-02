Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ перед публікацією звіту щодо прогресу України на шляху до ЄС 

Про це в ефірі Суспільного заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Звіт стосуватиметься виконання з боку України семи рекомендацій Єврокомісії, а також може містити рекомендацію розпочати переговори про вступ України до ЄС.

За словами віцепрем'єрки, перед цим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ.

"Очікуємо, що 8 листопада буде таке рішення. Перед тим очікуємо президентку Єврокомісії з візитом для переговорів із президентом Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені на розгляд Європейської комісії для звіту", – сказала Стефанішина.

Урядовиця вважає, що цей прогрес "буде однозначно позитивним", і сподівається, що буде чітко зафіксований прогрес у виконанні згаданих семи рекомендацій. Також вона припустила, що Україні нададуть ширші рекомендації – які далі пріоритети бачать держави ЄС щодо реформ у сфері верховенства права.

"Сподіваємося, це не буде пов'язано з виконанням саме семи рекомендацій, адже це був такий технічний перелік завдань, з яким ми вже впоралися", – додала віцепрем'єрка.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року.

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин в нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні у грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності у рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цьогоріч, якщо не буде форс-мажорів.