Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітер за підсумками зустрічі з засновником і президентом Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клаусом Швабом.

"Ми домовилися з ВЕФ влаштувати поїздку провідник компаній і тих, хто приймає рішення, до Києва для вивчення проєктів відновлення і інвестиційних можливостей", – написав Кулеба.

Кулеба відзначив, що на ВЕФ у Давосі цього року питання України було в центрі уваги, а також візначив "принципове рішення виключити Росію".

Нагадаємо, мер Маріуполя Бойченко під час форуму у Давосі закликав світових лідерів накласти ембарго на російське пальне.