До Києва приїдуть представники найбільших світових компаній для вивчення інвестиційних можливостей
Представники найбільших світових компаній та ті, хто приймають рішення, прибудуть до Києва за сприяння Всесвітнього економічного форуму
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітер за підсумками зустрічі з засновником і президентом Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клаусом Швабом.
"Ми домовилися з ВЕФ влаштувати поїздку провідник компаній і тих, хто приймає рішення, до Києва для вивчення проєктів відновлення і інвестиційних можливостей", – написав Кулеба.
Кулеба відзначив, що на ВЕФ у Давосі цього року питання України було в центрі уваги, а також візначив "принципове рішення виключити Росію".
Нагадаємо, мер Маріуполя Бойченко під час форуму у Давосі закликав світових лідерів накласти ембарго на російське пальне.
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