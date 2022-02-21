До Києва прийшла метеорологічна весна: найкоротша за історію спостережень зима тривала 48 днів, - обсерваторія Срезневського

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.



"Зима, яка розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів, що на півтора місяця коротше за середні багаторічні показники, і виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась", - йдеться у повідомленні.



В обсерваторії зазначають, що метеорологічна весна у столиці розпочалася майже на місяць раніше за кліматичну норму.



Водночас в Українському гідрометцентрі прогнозують, що середньодобові температури у Києві і надалі триматимуться на рівні вище 0°C.





Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 22 лютого українцям слід чекати теплої погоди, мокрого снігу та дощу

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