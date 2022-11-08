До Києва з візитом прибула посол США при ООН

Про це у твіттері повідомив речник місії США в ООН Нейт Еванс.

Зазначають, що Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку США України.

"Лінда Томас-Грінфілд перебуває з одноденним візитом в Києві, де проведе ряд зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії", - ідеться в повідомлені.

Посольство США в Україні додає, що посол зустрінеться з українськими високопосадовцями, щоб обговорити тверду відданість США суверенітету та незалежності України. Також вона спостерігатиме за документуванням і збереженням доказів воєнних злочинів росіян та почує розповіді тих, хто вижив.

Крім того, Томас-Грінфілд обговорить продовольчу кризу, яка загострилася після вторгнення Росії, та необхідність продовження Чорноморської зернової ініціативи на наступний рік.

"Вона також зустрінеться з гуманітарними організаціями, які працюють над забезпеченням потреб у зимовому періоді для вразливих людей, які постраждали від нападів Росії на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру", - пишуть на сайті посольства.