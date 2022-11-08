До Києва з візитом прибула посол США при ООН
У вівторок, 8 листопада, до Києва з візитом прибула посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд
Про це у твіттері повідомив речник місії США в ООН Нейт Еванс.
Зазначають, що Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку США України.
"Лінда Томас-Грінфілд перебуває з одноденним візитом в Києві, де проведе ряд зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії", - ідеться в повідомлені.
Посольство США в Україні додає, що посол зустрінеться з українськими високопосадовцями, щоб обговорити тверду відданість США суверенітету та незалежності України. Також вона спостерігатиме за документуванням і збереженням доказів воєнних злочинів росіян та почує розповіді тих, хто вижив.
Крім того, Томас-Грінфілд обговорить продовольчу кризу, яка загострилася після вторгнення Росії, та необхідність продовження Чорноморської зернової ініціативи на наступний рік.
"Вона також зустрінеться з гуманітарними організаціями, які працюють над забезпеченням потреб у зимовому періоді для вразливих людей, які постраждали від нападів Росії на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру", - пишуть на сайті посольства.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 38.97Продаж 39.98
- Актуальне
- Важливе