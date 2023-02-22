Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Я гадаю, що у Генеральному штабі ЗСУ чудово розуміють, що треба робити для утримання позицій. Я не виключаю, що до середини - кінця березня буде виключно оборонна тактика по всій лінії фронту", - зазначив він.

Коваленко наголосив, що оборонна тактика буде максимальною.

"А ось починаючи з квітня і травня може бути активізація на деяких локаціях. Для нас найголовніше - виснажити ворога, виснажити ресурс, який він накопичив для свого умовно великого наступу. Коли це виснаження буде виконано, можна буде казати про доцільність інших кроків з боку ЗСУ", - підсумував військовий експерт.