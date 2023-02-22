До кінця березня у Сил оборони буде максимально оборонна тактика по всій лінії фронту, - військовий експерт Коваленко
Для Сил оборони найголовніша задача зараз в обороні – максимально виснажити російську армію, а потім можна буде казати про доцільність інших кроків
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.
"Я гадаю, що у Генеральному штабі ЗСУ чудово розуміють, що треба робити для утримання позицій. Я не виключаю, що до середини - кінця березня буде виключно оборонна тактика по всій лінії фронту", - зазначив він.
Коваленко наголосив, що оборонна тактика буде максимальною.
"А ось починаючи з квітня і травня може бути активізація на деяких локаціях. Для нас найголовніше - виснажити ворога, виснажити ресурс, який він накопичив для свого умовно великого наступу. Коли це виснаження буде виконано, можна буде казати про доцільність інших кроків з боку ЗСУ", - підсумував військовий експерт.
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