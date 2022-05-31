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До кінця року ЄС відмовиться від 90% російської нафти, - Bloomberg про нові санкції проти РФ

31 травня, 2022 вiвторок
01:50
Економіка санкції проти рф нафтопровід ембарго

Країни ЄС відмовляються від танкерної нафти, а також санкції можуть торкнутись близької до Путіна Аліни Кабаєвої та очільника РПЦ Кирила

Про це пише Bloomberg.

Санкції заборонятимуть закупівлю сирої нафти та нафтопродуктів з Росії, які доставляють до країн-членів ЄС морем, але тимчасово від санкцій буде звільнено трубопровідну нафту, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель пізно в понеділок під час саміту в Брюсселі.

Посадовці та дипломати ще мають домовитися про технічні деталі, а санкції мають бути офіційно прийняті всіма 27 країнами. Угорщина, яка й надалі отримуватиме російську нафту по нафтопроводу, блокувала ембарго протягом останнього місяця, домагаючись гарантій, що її поставки не будуть перервані. За словами двох людей, знайомих з переговорами, Будапешт отримав гарантії від лідерів ЄС, що зможе отримати заміну, якщо трубопроводи будуть зруйновані.

За словами людей, знайомих з останньою версією пропозиції, Європейська комісія запропонувала заборонити морську нафту впродовж шести місяців, а закупівлю нафтопродуктів буде припинено за вісім місяців. Поставки нафти через нафтопровод "Дружба" до Центральної Європи будуть продовжені, поки не буде знайдено технічне рішення, яке задовольнить енергетичні потреби Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря.

Основна частина нинішніх поставок з трубопроводів припадає на Німеччину та Польщу, які вже раніше дали сигнал, що відмовляться від поставок з Росії незалежно від будь-яких дій ЄС. Берлін письмово зобов’язався дотримуватися цієї обіцянки в понеділок. Якщо обидві країни виконають це, загальний ефект разом із морським ембарго полягатиме в скороченні 90% продажів російської сирої нафти до ЄС до кінця року.

За підрахунками Bloomberg, поставки морським транспортом становлять близько двох третин російського імпорту нафти, і коли цей захід буде введений в дію, за підрахунками Bloomberg, він коштуватиме Путіну до 10 мільярдів доларів на рік. Це пов’язано з тим, що заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де вона вже йде по ціні приблизно на 34 долари за барель дешевше, ніж ціна на ф’ючерси.

Пакет також пропонує заборону на страхування, пов’язану з доставкою нафти до третіх країн, але вона набуде чинності лише через шість місяців після прийняття заходів із раніше запропонованого тримісячного переходу, зазначають джерела видання. Це ще одна поступка, оскільки ця пропозиція була спочатку висунута виконавчим органом ЄС у травні.

Зусилля ЄС обмежити стрибки цін і здатність Росії перенаправляти експорт нафти в разі європейського ембарго вже були розм’якшені під час попередніх раундів переговорів після того, як план заборонити транспортування нафти танкерам до третіх країн був скасований.

За словами людини, знайомої з переговорами, з угоди було виключено план заборони росіянам купувати нерухомість в ЄС.

Деякі країни також матимуть більш тривалий перехід до заборони морської нафти. Для Болгарії передбачається перехідний період до червня або грудня 2024 року, тоді як Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойлю, який використовується для виробництва таких продуктів, як бензин і бутан.

Bloomberg зазначає, що минулого року Росія доставляла близько 720 000 барелів сирої нафти на європейські нафтопереробні заводи своїм головним трубопроводом. Морськими шляхами – 1,57 мільйона барелів на добу з портів Балтійського, Чорного та Арктичного моря.

Також видання повідомляє проІнші заходи в запропонованому пакеті санкцій ЄС, які імовірно включають:

  • відключення ще трьох російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, включаючи найбільшого російського кредитора Сбербанк;
  • Заборона можливості надання консультаційних послуг російським компаніям і торгівлі рядом хімічних речовин;
  • Санкції на Аліну Кабаєву, колишню олімпійську гімнастку, яка "тісно пов’язана" з Путіним; і Патріарх Кирило, який очолює Російську Православну Церкву і був відвертим прихильником президента Росії та війни в Україні. Проте Угорщина виступила проти санкцій щодо Кирила.
  • Запровадження санкцій проти десятків військовослужбовців, у тому числі тих, кого вважають відповідальними за повідомлення про військові злочини в Бучі, а також компаній, що надають обладнання, постачання та послуги російським збройним силам.

Нагадаємо, сьогодні уночі у ЄС погодили шостий пакет санкцій проти Росії.

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санкції проти Росії
ембарго на постачання нафти
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