Поетапне ембарго на нафту, деSWIFT Сбєрбанку, удар по пропаганді. У ЄС погодили шостий пакет санкцій проти Росії
У Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають заборону експорту російської нафти до ЄС
Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.
"Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", — повідомив дипломат.
І далі доповнив:
"Цей пакет санкцій включає інші жорсткі заходи: деSWIFT найбільшого російського банку Сбєрбанку, заборона ще 3 російських державних мовників та накладення санкцій на осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні".
- Угорський прем'єр Віктор Орбан перед самітом заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.
- Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет буде погоджено.
- 27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти, за винятком сировини, що постачається трубопроводом.
- 29 травня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС новий план з поступової відмови від постачання російської нафти. Проте уряди Європейського Союзу не змогли домовитися щодо ембарго на російську нафту.
- Водночас голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель був впевнений, що лідери ЄС домовляться про санкції у понеділок, 30 травня.
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