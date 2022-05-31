Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.

"Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", — повідомив дипломат.

І далі доповнив:

"Цей пакет санкцій включає інші жорсткі заходи: деSWIFT найбільшого російського банку Сбєрбанку, заборона ще 3 російських державних мовників та накладення санкцій на осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні".

Угорський прем'єр Віктор Орбан перед самітом заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет буде погоджено.

27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти, за винятком сировини, що постачається трубопроводом.

29 травня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС новий план з поступової відмови від постачання російської нафти. Проте уряди Європейського Союзу не змогли домовитися щодо ембарго на російську нафту.

Водночас голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель був впевнений, що лідери ЄС домовляться про санкції у понеділок, 30 травня.

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