Боррель впевнений, що ЄС ухвалить шостий пакет санкцій на саміті лідерів, Мішель заявив, що "час для цього настав зараз"

Про це повідомляє ЄП та Укрінформ.

"Важливо обговорити, як нам отримати фінальну угоду щодо шостого пакета санкцій. Я повністю впевнений, що ми отримаємо угоду. Вчора і сьогодні вранці були зустрічі, ми всіх підштовхували, щоб отримати угоду сьогодні. І я досить впевнений, що ми матимемо цю угоду", - сказав Боррель.

На питання про те, чи підтримає угоду прем'єр-міністр Угорщини Орбан, Боррель сказав: "Я впевнений".

Мішель вважає, що новий пакет санкцій потрібно затвердити саме зараз.

"Для нас важливо прийняти рішення. Час для цього настав зараз. Переконаний, що ми здатні прийняти рішення разом та висловити об’єднану позицію з цієї важливої теми", - сказав президент Євроради.

Він визнав, що досягнення консенсусу навколо ембарго на постачання російської нафти буде непростим рішенням.

"Ми досягли прогресу впродовж кількох минулих годин щодо цієї теми, і я сподіваюся, зможемо прийняти рішення з такого важливого питання", - наголосив Мішель.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий пакет санкцій проти Росії не буде погоджено.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав умови, при яких підтримає ембарго ЄС на постачання нафти з Росії.