До кінця року Латвія підготує понад 1,5 тисячі військових ЗСУ, - Міноборони

Про це заявив Начальник Управління доктрин та індивідуальної підготовки Головного управління доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ полковник Микола Губень, повідомляє Міністерство оборони України.

Під час зустрічі у Києві делегацій Міністерств оборони України та Латвії під головуванням очільників відомств Рустема Умєрова та Андріса Спрудса Губень зазначив, що починаючи з липня 2022 року за сприяння латвійської сторони вдалося підготувати близько 350 українських військовослужбовців за декількома напрямами підготовки.

Латвія тренує українських військових за такими напрямами, як базова загальновійськова підготовка, підготовка лідера "офіцер - сержант", сапер, стрілець та інші.

За словами полковника, у 2023 році обсяги підготовки за участі Латвії збільшились більше ніж учетверо, і до кінця року буде підготовлено ще понад 1500 військових ЗСУ.

Микола Губень наголосив, що ці тренування суттєво підвищують якість підготовки особового складу. При цьому українська сторона пропонує врахувати отриманий українськими військовими бойовий досвід у подальшому процесі підготовки.

Міноборони зацікавлене у продовженні підготовки українських військових латвійськими інструкторами.

"Пропонується у 2024 році за участі Латвії провести підготовку орієнтовно 96 командирів відділень та 360 бойових медиків", – зазначив Микола Губень.