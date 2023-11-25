Латвія перебуває в трійці лідерів з надання військової допомоги Україні, - Шмигаль
Під час зустрічі з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Латвія перебуває в трійці найбільших донорів України у військовій допомозі за відсотком національного ВВП
Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.
"Надзвичайно цінуємо допомогу, яку латвійські друзі надають нашій країні. Латвія перебуває в трійці найбільших донорів України у військовій допомозі за відсотком національного ВВП", - зазначив Шмигаль.
Зокрема, сторони обговорили реалізацію формули миру Президента Володимира Зеленського та підтримку євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.
Шмигаль наголосив, що для України в цьому важливий досвід Латвії.
"Подякував за допомогу у відновленні, зокрема в Чернігівській області. Підкреслив, що основним ресурсом відбудови України мають стати заморожені російські активи. Для цього спільно продовжуємо роботу над міжнародним компенсаційним механізмом", - підсумував очільник уряду.
- 18 жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Латвія допоможе Україні в роботі над запуском 5G.
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