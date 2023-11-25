Латвія перебуває в трійці лідерів з надання військової допомоги Україні, - Шмигаль

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"Надзвичайно цінуємо допомогу, яку латвійські друзі надають нашій країні. Латвія перебуває в трійці найбільших донорів України у військовій допомозі за відсотком національного ВВП", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, сторони обговорили реалізацію формули миру Президента Володимира Зеленського та підтримку євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.

Шмигаль наголосив, що для України в цьому важливий досвід Латвії.

"Подякував за допомогу у відновленні, зокрема в Чернігівській області. Підкреслив, що основним ресурсом відбудови України мають стати заморожені російські активи. Для цього спільно продовжуємо роботу над міжнародним компенсаційним механізмом", - підсумував очільник уряду.