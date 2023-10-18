Латвія допоможе Україні в роботі над запуском 5G, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Латвія допоможе Україні в роботі над запуском 5G
Про це Федоров написав у своєму телеграм-каналі.
"Працюємо над запуском 5G в Україні — підписали меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії. Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету", - пише міністр цифрової трансформації.
За словами Михайла Федорова, Латвія — одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. А обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України.
"Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом. Співпраця сприятиме швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та допоможе побудувати технологічну телеком-інфраструктуру", - додав міністр.
- 18 вересня Михайло Федоров розповів про плани Мінцифри на 2024 рік, який включає спільні проєкти з іншими міністерствами, подальшу цифрову трансформацію країни та виробництво БПЛА.
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