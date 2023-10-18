Латвія допоможе Україні в роботі над запуском 5G, - Федоров

Про це Федоров написав у своєму телеграм-каналі.

"Працюємо над запуском 5G в Україні — підписали меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії. Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету", - пише міністр цифрової трансформації.

За словами Михайла Федорова, Латвія — одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. А обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України.

"Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом. Співпраця сприятиме швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та допоможе побудувати технологічну телеком-інфраструктуру", - додав міністр.