Тестовий запуск 5G, РЕБ і цифровізація освіти: Федоров розповів про плани Мінцифри на 2024 рік

Про це він розповів в інтерв'ю журналу Forbes.

Нова "Дія"

Під час заходу "Редколегія. Саміт" Михайло Федоров розповів, що з'явиться нова "Дія Oficce" для держслужбовців, а після неї застосунки й для інших сфер, наприклад, "Дія Military".

"Система буде розуміти, що ви держслужбовець. Так зʼявиться окремий профіль в "Дії", специфічні послуги та можливості. Наприклад, зробити опитування всередині міністерства, запропонувати ідеї, нагородити колегу. Також у сервіс інтегровано Google Workspace", - заявив Федоров.

Також буде можливість взяти відгул, відпустку або лікарняний, це дозволить оптимізувати 10-20% робочих процесів. Федоров вважає, що інші міністерства також захочуть доєднатися до роботи над застосунком.

"Мрія" для учнів і освітян

В ході перезавантаження міносвіти з'явиться новий застосунок "Мрія", запуск якого планується в кінці 2023-го для перших кількох десятків шкіл, а вже до кінця 2024 року 100% шкіл планують перевести на нову систему.

"Учні отримуватимуть оцінки, бачитимуть фідбек від вчителя. Батьки – прогрес дитини, чи прийшла вона в школу, чи знаходиться у бомбосховищі. Ми впроваджуємо новий інструмент оцінювання. Ви будете бачити сильні сторони дитини", - розповів Федоров.

Пілотна версія 5G

Михайло Федоров анонсував запуск пілотної версії 5G, який планується на 2024 рік. Також працюють надо поліпшенням 4G зв'язку, бо частина обладнання переміщувалась у регіони, які цього потребували.

Подякував Федоров Ілону Маску та наголосив, що серед всіх власників приватних компаній він зробив найбільший внесок у майбутню перемогу України.

"Уявіть, що зараз взагалі немає звʼязку. У військових немає мережі 4G та 3G. Радіозв’язок у рації перехоплюється росіянами швидко. Так ми б і жили, якби не Маск. Starlink не так просто купити в масштабі. Мінцифри привезло близько 42 000 штук. Всього їх на 1–2% більше".

Виробництво БПЛА та РЕБ

Федоров наголосив, що однією з головних цілей на наступний рік є забезпечити всі сили оборони, достатньою кількістю БПЛА і зазначив, що в цьому році виробництво дронів збільшилось у 120-140 разів.

Близько 90 українських компаній виробляють понад 100 дронів щомісяця, а всього на ринку близько 230 виробників, кількість яких постійно зростає, але й у росіян стає більше дронів та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Якщо у цьому році ми робили "Армію дронів", то у наступному зробимо "Армію РЕБ", - повідомив Федоров.