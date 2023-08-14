Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

"Ми побачили, що у двох кварталах у РФ зростав дефіцит бюджету. Фінансова влада фактично хотіла брати гроші з "Фонду національного благополуччя", де 7,9 трлн рублів. Їм вдалось втримати ситуацію без запозичень і не залізати в цю скарбничку. Вони обійшлись випуском цінних паперів, запозиченнями на внутрішньому ринку", - розповів він.

Осипенко пояснив, що зараз росіяни відпускають рубль, щоб з'явилося більше коштів, щоб розраховуватися з бюджетниками.

"З одного боку, це показник того, що економіка падає. З іншого боку, це інструмент для фінансової влади Росії, щоб все залити грошима і зменшити касовий розрив, щоб з'являлося більше рублів і розплатитися з усіма - ВПК, держслужбовці, силові структури. Далі буде падіння продовжуватися. Я прогнозую, що до кінця року почнуться незворотні процеси в економіці. Їх не зможе втримати фінансова влада Росії. Вони об'єктивно вже будуть некерованими", - сказав експерт.

На його думку, через це Путін потрапляє в складну ситуацію.

"Йому потрібно витрачати гроші перед виборами, щоб його переобрали, йому потрібні перемоги на війні. А в нього не буде вистачати гроші ні на війну, ні, щоб роздавати гроші перед виборами. Є зворотня проблема - через відчуття того, що не вистачає грошей на війну, росіяни будуть змушувати західних партнерів тиснути на нас, щоб ми сідали за стіл перемовин", - підсумував Осипенко.