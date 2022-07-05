До кінця року Швейцарія подвоїть фінансування  України до понад 100 млн швейцарських франків 

Про це йшлося в Лугано на конференції з відновлення України.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс на конференції з відновлення України у Лугано заявив, що підтримка України Швейцарією на тлі війни тільки посилюватиметься.

"Швейцарія подвоїть фінансування у рамках співпраці з Україною до понад 100 млн швейцарських франків до кінця 2023 року", - оголосив Ігнаціо Кассіс. А також сказав, про виділення щонайменше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію України.

За словами Ігнаціо Кассіса, Швейцарія і раніше допомагала Україні. Вона надає фінансування через багатосторонніх партнерів України - ООН, ОБСЄ, Червоний хрест, Світовий банк та ЄБРР.

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