До кінця року Швейцарія подвоїть фінансування України до понад 100 млн швейцарських франків
Президент Швейцарії заявив про подвоєння підтримки України до понад 100 млн франків (понад 100 млн доларів) до кінця цього року
Про це йшлося в Лугано на конференції з відновлення України.
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс на конференції з відновлення України у Лугано заявив, що підтримка України Швейцарією на тлі війни тільки посилюватиметься.
"Швейцарія подвоїть фінансування у рамках співпраці з Україною до понад 100 млн швейцарських франків до кінця 2023 року", - оголосив Ігнаціо Кассіс. А також сказав, про виділення щонайменше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію України.
За словами Ігнаціо Кассіса, Швейцарія і раніше допомагала Україні. Вона надає фінансування через багатосторонніх партнерів України - ООН, ОБСЄ, Червоний хрест, Світовий банк та ЄБРР.
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