До кінця року Україна отримає партію "Джавелінів", - Кулеба
Найближчими місяцями ЗСУ отримають комплекси "Джавелін"
Про це за підсумками візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Еспресо.TV.
"Вище політичне керівництво Сполучених Штатів запевнило президента Володимира Зеленського, що і надалі підтримуватиме український народ та обороноздатність нашої держави. Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем "Джавелін", - запевнив урядовець в розмові з РБК-Україна, текст якої вийшов сьогодні, 4 вересня 2021 року.
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Він також не виключив, що Україна та США зможуть "вийти на домовленості і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання".
"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу", - сказав при цьому Дмитро Кулеба.
"Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України", - додав міністр.
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