До кінця року Україна отримає партію "Джавелінів", - Кулеба

Про це за підсумками візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Еспресо.TV.



"Вище політичне керівництво Сполучених Штатів запевнило президента Володимира Зеленського, що і надалі підтримуватиме український народ та обороноздатність нашої держави. Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем "Джавелін", - запевнив урядовець в розмові з РБК-Україна, текст якої вийшов сьогодні, 4 вересня 2021 року.



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Він також не виключив, що Україна та США зможуть "вийти на домовленості і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання".



"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу", - сказав при цьому Дмитро Кулеба.



"Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України", - додав міністр.





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