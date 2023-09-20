До кінця тижня в Україні пануватиме сонячна і тепла погода: прогноз від синоптика Наталки Діденко
Після невеликих дощів найближчими днями в Україні ще триватиме бабине літо: до кінця тижня по всій території очікується суха, сонячна та тепла погода
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
Зазначається, що у четвер, 21 вересня, знову повсюди переважатиме суха й сонячна погода. Локальні дощі ймовірні лише на Чернігівщині, Одещині та Вінниччині.
Вітер в Україні очікується помірний - віятиме з південного сходу.
Водночас температура повітря коливатиметься в межах +22...+27 °C.
У столиці ситуація подібна - тепло і без дощів
Як наголошує Наталка Діденко, у Києві в четвер потепліє, а дощів не очікується.
Протягом дня максимальна температура повітря становитиме близько +25 °C.
Синоптик додає, що загалом до кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно і тепло. Подекуди температура повітря сягатиме до +30 °C. Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі та посвіжіє до +20...+23 °C.
- У середу, 20 вересня, зазначалося, що Україна потрапить під вплив дощового фронту, який пройде на заході та півночі, а на решті територій буде сухо.
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