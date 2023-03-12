До кінця травня має запрацювати антикорупційцний дорадчий орган при Міноборони
31 травня заплановане перше засідання. Створення антикорупційного органу почалося після скандалу із закупівлями харчів для ЗСУ
Про це волонтерка Дана Ярова розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо" Христини Парубій.
"Є дорожня карта. 31 травня заплановане перше засідання дорадчого органу, який обере народ, - розповідає Дана Ярова. - Нарешті є якась комунікація з Міністерством оборони. За рік повномасштабної війни вона з’явилася вперше. Досі неможливо було достукатися. Серед основних обов’язків - відслідковувати, дивитися та спостерігати. До прикладу, якщо я входжу в дорадчий орган, бачу історію із проблемами у закупівлях, я роблю запит на договори, розбираюся, що там могло відбутися. І кажу, тут у вас змова або ви взяли одного виробника, а не усіх інших. І я подаю пропозицію Міністру оборони розірвати договір чи переглянути умови договору на зміну ціни".
За словами Дани Ярової, оскільки це дорадчий орган, то Міністр оборони має приходити на зустрічі і реагувати на зауваження.
"Ви ж розумієте, якщо антикорупційний орган говорить, що бачить корупцію, а Міністр оборони каже, що все нормально, ми так завжди робили, - це не нормально, - наголошує Дана Ярова. - Якщо потраплю у дорадчий орган і побачу таку історію, я вийду на усі канали і розповім про цей факт корупції на який Міністр оборони не реагує".
- Нагадаємо, Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.
- У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
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