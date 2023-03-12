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До кінця травня має запрацювати антикорупційцний дорадчий орган при Міноборони

12 березня, 2023 неділя
23:23
Суспільство Міністерство оборони

31 травня заплановане перше засідання. Створення антикорупційного органу почалося після скандалу із закупівлями харчів для ЗСУ

Про це волонтерка Дана Ярова розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо" Христини Парубій.

"Є дорожня карта. 31 травня заплановане перше засідання дорадчого органу, який обере народ, - розповідає Дана Ярова. - Нарешті є якась комунікація з Міністерством оборони. За рік повномасштабної війни вона з’явилася вперше. Досі неможливо було достукатися.  Серед основних обов’язків - відслідковувати, дивитися та спостерігати. До прикладу, якщо я входжу в дорадчий орган, бачу історію із проблемами у закупівлях, я роблю запит на договори, розбираюся, що там могло відбутися. І кажу, тут у вас змова або ви взяли одного виробника, а не усіх інших. І я подаю пропозицію Міністру оборони розірвати договір чи переглянути умови договору на зміну ціни".

За словами Дани Ярової, оскільки це дорадчий орган, то Міністр оборони має приходити на зустрічі і реагувати на зауваження.

"Ви ж розумієте, якщо антикорупційний орган говорить, що бачить корупцію, а Міністр оборони каже, що все нормально, ми так завжди робили, - це не нормально, - наголошує Дана Ярова. - Якщо потраплю у дорадчий орган і побачу таку історію, я вийду на усі канали і розповім про цей факт корупції на який Міністр оборони не реагує".

  • Нагадаємо, Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
  • Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.
  • У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.  
Україна
Міністерство оборони
війна з Росією
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