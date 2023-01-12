До кінця весни - початку літа ми маємо вікно можливостей деокупувати території України у кордонах 1991 року, - військовий експерт Світан
Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, вважає, що українська армія максимум до кінця весни має встигнути вийти на Азовське узбережжя, почати деокуповувати Донбас та заходити у Крим
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Понад три десятки оборонних заводів Росії вже запущені по виробництву нової техніки, а також по відновленню радянської, що перебувала у місцях зберігання. До того ж у РФ вивели на максимальний рівень виробництво снарядів, зараз вони виробляють близько 5 тисяч снарядів на добу, а використовують 15-20 тисяч. Я думаю, що найближчі 1,5-2 місяці росіяни вийдуть в нуль по складських залишках, і далі будуть працювати "з коліс", тобто 5 тисяч снарядів на добу", - зазначив військовий експерт.
Роман Світан зауважив, що повністю запустити систему оборонпрому росіяни зможуть не раніше літа, приблизно на кінець весни – початок літа; на цей період війська, що набрані з мобілізованих у РФ, будуть забезпечені технікою минулого століття.
"Відомо, що мобілізаційна система у Росії – це вузьке горлечко, не більше 150-200 тисяч за 2-3 місяці, тобто до літа вони можуть навчити та посадити на броню таку кількість людей. Відповідно, до кінця весни - початку літа ми також маємо вікно можливостей для виконання деокупації нашої країни до кордонів 1991 року. Якщо ми цього не зробимо ближче до літа, то нам доведеться вже возитися з підготовленим російським військом до кінця цього року, а, можливо, і у наступному. Тобто ми маємо дуже мало часу, щоб виконати максимальні задачі. Ці 2-3 місяці до весни, поки не підійдуть готові російські частини, нам треба вийти на Азовське узбережжя, почати заходити у Крим і розпочати деокупацію Донбасу, - це все краще завершити максимум до кінця весни", - пояснив Світан.
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