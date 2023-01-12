РФ планує окупувати всю Донеччину, аби потім узятись за Запорізьку область, – Громов
Російські окупаційні війська намагатимуться захопити всю територію Донецької області, а після цього візьмуться за Запорізьку область
Такий прогноз на брифінгу 12 січня озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
"Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", - сказав він.
Також у Генштабі припускають імовірність нових ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.
Громов додав, що для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабні заходи з реформування збройних сил – зокрема збільшення загальної чисельності до півтора мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. У Генштабі вважають, що ці дії РФ свідчать про наміри Кремля продовжуват и окупацію українських територій.
"Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України", – підсумував Громов.
- Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що РФ має достатньо людського ресурсу, аби продовжувати війну проти України. Водночас окупанти не можуть продовжувати її з тією ж інтенсивністю, з якою починали.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 41.8Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе