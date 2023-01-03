"Не треба недооцінювати ресурси РФ": у Міноборони України заявили, що окупанти готові продовжувати війну, хоч і з меншою інтенсивністю
РФ має достатньо людського ресурсу, аби продовжувати війну проти Україні. Водночас окупанти не можуть продовжувати її з тією ж інтенсивністю, з якою починали
Про це в ефірі телемарафону 3 січня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"У росіян є величезний людський ресурс, який вони можуть використовувати, і вони намагаються його залучати. Не треба недооцінювати ресурс РФ як держави загалом. Можливо, вони не в змозі вести бойові дії з такою інтенсивністю, як починали, але в них іще достатньо запасу, щоби вести цю війну", - сказала заступниця голови МО.
За її словами, наразі епіцентром бойових дій залишається Донецька область.
"Ворог саме там сконцентрував свої потужності, озброєння, особовий склад і військову техніку. Зараз, з одного боку, це наша перемога, що ми так потужно тримаємося, але з іншого боку, треба розуміти ціну цьому всьому. Це дуже складні бої, це дуже виснажливо для наших оборонців, зараз усе, що потрібно у війні, – це потужна мотивація, професіоналізм і озброєння", - додала Маляр.
- 3 січня у Генштабі наголосили, що противник, намагаючись узяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.
- Британська розвідка не прогнозує значного прогресу росіян у просуванні в напрямку Бахмута Донецької області.
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