До Китаю прийшов тайфун "Ін-Фа". Евакуйовано 300 тис. людей, скасовано авіарейси

Максимальна сила вітру поблизу епіцентру тайфуну становила 38 метрів на секунду, передає Еспресо.TV із посиланням на Сіньхуа.



"Ін-Фа" - шостий за рахунком тайфун, з яким цьогоріч доводиться мати справу КНР.



Після того, як швидкість вітру біля берега досягла 100 км/год, пройшла евакуація близько 330 000 жителів району Фенсянь, що поблизу Шанхаю, повідомляє Associated Press.



Також у даному регіоні скасовано всі заходи за участю дітей та авіарейси.



Тих, кого не евакуювали, китайська влада просить не виходити зі своїх домівок.



За прогнозом місцевої метеослужби, вночі неділі тайфун може повторно вдарити по прибережних районах між містом Цзясин (провінція Чжецзян) та м істом Цидун (провінція Цзянсу).



Перед цим тайфун пронісся Тайванем.











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