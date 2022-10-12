До Криму "стало трохи ближче": Олег Сенцов поділився фото з фронту
Український режисер та письменник, кримчанин Олег Сенцов, який зараз у ЗСУ, поділився знімком, зробленим на херсонському напрямку
Фото Олег Сенцов виклав у Facebook.
Колишній бранець Кремля, режисер Олег Сенцов зараз захищає Україну від російських загарбників на Півдні.
"Десь там, позаду, улюблений Крим. До нього стало трохи ближче, але шлях ще треба пройти важкий. Але, сподіваюсь, що наступного року ми тебе звільнемо, чекай!", - написав Олег Сенцов.
- Наприкінці травня Олег Сенцов виклав відео, на якому розповів про один день на фронті, зазначивши, що ця війна надзвичайно нелегка
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