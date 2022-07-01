До Маріуполя прибув заступник міністра оборони РФ Іванов
До Маріуполя 1 липня прилетів заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов із інспекцією будівництва укріплень житлових кварталів
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь завітав заступник міноборони Росії Тімур Іванов. З інспекцією будівництва фортифікацій житлових кварталів. Знаємо, що лишилось за кадром пропаганди (і про аеропорт, і про порт і окопи в напряму Мангуш/Нікольське)", - зауважив він.
Радник мера подякував пропагандистам за те, що вони показали деталі про кортеж і вертоліт, яким прибув російський посадовець.
"Бо наш спротив все гадав - чи то з Донецька автівкою приїхав? Але тепер точно розуміємо, де мраZоту перехопити. Відплата вже поруч", - наголосив Петро Андрющенко.
- 22 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти одночасно будують у місті модульні будинки й фортифікації, прикриваючи лінію оборони живим щитом.
- 24 червня міськрада повідомила, що в Маріуполі росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ й будують укріплення під виглядом будинків, щоб використати людей як живий щит.
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