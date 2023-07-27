Про це повідомляє речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у телемарафоні.

"Завдяки успіхам Збройних Сил України на лінії бойового зіткнення, у місті Первомайськ, що на тимчасово захопленій території Луганської області, до місцевого моргу під час евакуації з поля бою було доставлено тіла 109 російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас у центральній місцевій лікарні міста, проходять лікування 730 окупантів.

За даними речника, медперсонал лікарні не встигає надавати медичну допомогу росіянам через велике завантаження та нестачу знеболювальних препаратів.

"Морально-психологічний стан російських загарбників тут вкрай низький, вони не бажають повертатися у зону проведення бойових дій", - додав Ковальов.

Ситуація на фронті

Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зазначається, що ЗСУ мали успіх в районі Старомайорського, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас росіяни продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", - йдеться у повідомленні.

Примусова мобілізація в РФ

За інформацією від речника, у населеному пункті Шерстки в Росії у виправній колонії №12, розпочався процес збору інформації щодо військово-облікових та цивільних спеціальностей тамтешніх в'язнів.

"Також адміністрація в’язниці з’ясовує інформацію про досвід строкової та контрактної служби у в’язнів. Збір даних проводиться за запитом міноборони РФ", - зазначив Ковальов.

Він також додав, що серед в’язнів вже ходять чутки про примусову мобілізацію на відправлення на війну в Україну.