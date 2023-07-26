Найбільш швидкий та бюджетний: росіяни закрили ще один коридор для виїзду з ТОТ
Міський голова Мелітополя Запорізької області заявив, що росіяни закрили черговий найшвидший та найбюджетніший коридор для виїзду людей з ТОТ, таким чином перетворюючи окуповані території на резервацію
Про це він написав у Телеграм.
За словами міського голови Мелітополя, після чергової "втоми" Кримського мосту 17 липня єдиною можливістю для виїзду з окупації стала дорога Мелітополь - Бердянськ - Маріуполь - Новоазовськ.
Зазначається, що далі шлях пролягав по території Росії в сторону Грузії, Латвії або відразу до України через пропускний пункт "Колотилівка-Поровка" між Білгородською та Сумською областями.
Натомість 23 липня мешканцям ТОТ повідомили, що прохід через КПП закрито щонайменше до 1 серпня.
Федоров також нагадав, що у грудні 2022 року окупанти вже відрізали один з найшвидших шляхів евакуації з ТОТ через Василівку до Запоріжжя. Тоді протягом 10 днів росіяни не випускали жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.
- 25 липня Іван Федоров зазначив, що останніми днями окупанти перекривають рух залізницею між Кримом та Мелітополем, тому ворожі потяги розвантажуються у Якимівці або у районі Генічеська.
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