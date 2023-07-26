Про це він написав у Телеграм.

За словами міського голови Мелітополя, після чергової "втоми" Кримського мосту 17 липня єдиною можливістю для виїзду з окупації стала дорога Мелітополь - Бердянськ - Маріуполь - Новоазовськ.

Зазначається, що далі шлях пролягав по території Росії в сторону Грузії, Латвії або відразу до України через пропускний пункт "Колотилівка-Поровка" між Білгородською та Сумською областями.

Натомість 23 липня мешканцям ТОТ повідомили, що прохід через КПП закрито щонайменше до 1 серпня.

Федоров також нагадав, що у грудні 2022 року окупанти вже відрізали один з найшвидших шляхів евакуації з ТОТ через Василівку до Запоріжжя. Тоді протягом 10 днів росіяни не випускали жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.