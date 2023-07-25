Ворог усе частіше не доїжджає залізницею до Мелітополя, - Федоров

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Останніми днями ворог повністю перекриває рух залізницею з тимчасово окупованого Криму до Мелітополя. Саме цю пряму лінію окупанти використовували для перекидання як озброєння, так і боєприпасів. Також, що є вкрай важливим, загарбник цією залізницею вивозив наше українське зерно та залізну руду з Василівського району. Можна сказати, що сьогодні залізниця зрідка працює", - розказав міський голова Мелітополя.

Іван Федоров пояснив, що залізниці заважає працювати те, що час від часу щось стається то у Мелітопольському депо, то на тих залізничних шляхопроводах, які безпосередньо з'єднують Мелітополь з Кримом.

"Найчастіше сьогодні стається те, що ворог не доїжджає потягами до Мелітополя. Скоріш він розвантажується щонайменше у Якимівці або ж у районі Генічеська", - сказав Федоров.