Ворог усе частіше не доїжджає залізницею до Мелітополя, - Федоров
Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зазначив, що останніми днями окупанти перекривають рух залізницею між Кримом та Мелітополем, тому ворожі потяги розвантажуються у Якимівці або у районі Генічеська
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Останніми днями ворог повністю перекриває рух залізницею з тимчасово окупованого Криму до Мелітополя. Саме цю пряму лінію окупанти використовували для перекидання як озброєння, так і боєприпасів. Також, що є вкрай важливим, загарбник цією залізницею вивозив наше українське зерно та залізну руду з Василівського району. Можна сказати, що сьогодні залізниця зрідка працює", - розказав міський голова Мелітополя.
Іван Федоров пояснив, що залізниці заважає працювати те, що час від часу щось стається то у Мелітопольському депо, то на тих залізничних шляхопроводах, які безпосередньо з'єднують Мелітополь з Кримом.
"Найчастіше сьогодні стається те, що ворог не доїжджає потягами до Мелітополя. Скоріш він розвантажується щонайменше у Якимівці або ж у районі Генічеська", - сказав Федоров.
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