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До ОАСК надійшов ще один позов від телеканалу "НАШ" до Нацради

6 січня, 2022 четвер
15:31
Суспільство Телеканал "НАШ"

Телеканал "НАШ" звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з новим позовом про визнання протиправним та скасування рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про призначення позапланової перевірки

Про це повідомляє пресслужба суду. 

"До ОАСК продовжують надходити позови щодо визнання протиправним та скасування рішення Нацради про призначення позапланової безвиїзної перевірки телеканалу "НАШ". Днями канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано відповідну позовну заяву. Наразі позивачем оскаржується рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що датоване листопадом 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

  • Упродовж 2021 року надійшло понад 20 позовних заяв щодо оскарження рішень Нацради про призначення чи результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу "НАШ". Також ОАСК відкрив провадження щодо анулювання ліцензії "Наш 365" за позовом Нацради на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки, у якому йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, що були поширені в ефірі.
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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
перевірка
телеканал Наш
Наш
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