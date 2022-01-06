До ОАСК надійшов ще один позов від телеканалу "НАШ" до Нацради

Про це повідомляє пресслужба суду.

"До ОАСК продовжують надходити позови щодо визнання протиправним та скасування рішення Нацради про призначення позапланової безвиїзної перевірки телеканалу "НАШ". Днями канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано відповідну позовну заяву. Наразі позивачем оскаржується рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що датоване листопадом 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.