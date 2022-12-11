До одеських споживачів поступово повертається світло, - ОВА
Після російської атаки дронами-камікадзе на Одещину побутовим споживачам поступово повертають електроенергію
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Ніч без обстрілів. У регіоні та місті тривають аварійні та екстрені вимкнення. Однак поступово електроенергія повертається у наші домівки",- написав Сергій Братчук.
Речник Одеської ОВА також зазначив, що загроза повторних атак РФ на енергетичну інфраструктуру залишається актуальною.
- Нагадаємо, підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину вночі 10 грудня.
- Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що через атаки росіян дронами-камікадзе по Одещині майже в усіх районах та громадах області відсутнє електропостачання.
- У своєму зверненні президент Володимир Зеленський зазначив, що станом на вечір 10 грудня понад 1,5 млн людей в Одеській області залишаються без електроенергії.
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