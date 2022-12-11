До одеських споживачів поступово повертається світло, - ОВА

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ніч без обстрілів. У регіоні та місті тривають аварійні та екстрені вимкнення. Однак поступово електроенергія повертається у наші домівки",- написав Сергій Братчук.

Речник Одеської ОВА також зазначив, що загроза повторних атак РФ на енергетичну інфраструктуру залишається актуальною.

Нагадаємо, підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину вночі 10 грудня.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що через атаки росіян дронами-камікадзе по Одещині майже в усіх районах та громадах області відсутнє електропостачання.

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський зазначив, що станом на вечір 10 грудня понад 1,5 млн людей в Одеській області залишаються без електроенергії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb