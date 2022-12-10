На Одещині понад 1,5 млн людей залишаються без світла, - Зеленський

Про це у вечірньому зверненні сказав Володимир Зеленський.

"Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста й села регіону в темряві. Станом на цей час понад 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 "шахедів". Лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення одеситів – свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів із 15", - заявив президент України.

За словами Зеленського, на відновлення електроенергії потрібно кілька днів.

"Енергетики, ремонтні бригади, обласна влада – усі працюють без перерви, щоб повернути світло. На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику... Потрібні не години, а, на жаль, кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення. Будь ласка, поки триває ремонт, допоможіть своїм знайомим, своїм сусідам, літнім людям в Одесі знайти й скористатися Пунктами Незламності. Там можна зігрітися, зарядити техніку, скористатися зв’язком, отримати необхідну, важливу підтримку", - сказав Володимир Зеленський.

Війська РФ у ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед".

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