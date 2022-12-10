Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На Одещині понад 1,5 млн людей залишаються без світла, - Зеленський

На Одещині понад 1,5 млн людей залишаються без світла, - Зеленський

10 грудня, 2022 субота
22:28
війна з Росією Володимир Зеленський

Станом на вечір 10 грудня понад 1,5 млн людей в Одеській області залишаються без електроенергії

Про це у вечірньому зверненні сказав Володимир Зеленський.

"Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста й села регіону в темряві. Станом на цей час понад 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 "шахедів". Лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення одеситів – свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів із 15", - заявив президент України.

За словами Зеленського, на відновлення електроенергії потрібно кілька днів.

"Енергетики, ремонтні бригади, обласна влада – усі працюють без перерви, щоб повернути світло. На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику... Потрібні не години, а, на жаль, кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення. Будь ласка, поки триває ремонт, допоможіть своїм знайомим, своїм сусідам, літнім людям в Одесі знайти й скористатися Пунктами Незламності. Там можна зігрітися, зарядити техніку, скористатися зв’язком, отримати необхідну, важливу підтримку", - сказав Володимир Зеленський.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Економіка
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Одещина
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
білорусь солдати лукашенко
10 грудня, 2022 субота
У Білорусі почалася мобілізація: чоловіків, які повинні стати на військовий облік, не випускають за кордон, - військовий експерт Грант
Свет
10 грудня, 2022 субота
Ворог атакував енергетичні об'єкти Одещини іранськими дронами, без електрики залишилися тисячі споживачів
9 грудня, 2022 п'ятниця
Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
10 грудня
23:40
Ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували вчителя православної гімназії, який воював у ПВК Вагнера
23:33
вода
Росія запустила фейк про неякісну воду в Україні
23:18
Збірна Франції, ЧС-2022
ЧС-2022: визначились усі півфіналісти турніру
23:11
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
"Вогонь, вода і підсмажена русня": Федоров заявив про вдалий удар ЗСУ по окупантах у Мелітополі
23:04
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: результати всіх матчів чвертьфіналу Сітка плей-офф
23:01
Збірна Франції, ЧС-2022, Олів'є Жиру
Франція перемогла Англію і стала останнім півфіналістом ЧС-2022
22:49
По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 снаряди
РФ з мінометів і артилерії обстріляла Сумщину. Потрапили по подвір'ї, де проходив похорон
21:46
Ексклюзив
Глен Грант
Якщо це буде затяжна війна, то Україна повинна підготувати наступних людей, які відправляться на передову, - полковник Грант
20:52
Ексклюзив
Путін
"Путін хоче власну політичну порнографію перенести в реальність", - Портников
20:30
Кримський міст
Вантажівкам тимчасово заборонили рух Кримським мостом. Навіть порожнім
20:15
авіація ЗСУ
За добу українські підрозділи уразили 7 пунктів управління ворога, - Генштаб
20:10
Ексклюзив
путін путлер
У Путіна, можливо, вже й немає ніякої ядерної зброї, - політичний діяч Рашкін
20:08
російські військові
Окрім "шахедів", російська армія за добу завдала 15 авіаударів та 15 обстрілів РСЗВ, – Генштаб
20:07
Косово
Косово перенесло вибори у населених сербами районах
20:04
OPINION
Сергій Марченко
Для російських журналістів поняття етики немає взагалі
20:01
Російські військові
Росіяни для залякування чотири рази обстріляли окуповану Горлівку, – ГШ
19:50
Рада Європи
Країни ЄС досягли угоди про надання Україні 18 млрд євро
19:48
російські військові окупанти
РПЦ роздає окупантам молитовники, де Путіна названо "архістратигом", - ЗМІ
19:23
лавреати Нобелівської премії миру
В Осло вручили Нобелівську премію миру правозахисникам з України, РФ та Білорусі
19:20
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
Ефект від м'якого удушення Росії санкціями почнемо бачити у другому кварталі 2023 року, - експерт з енергетики Гончар
19:19
Цілі ЗСУ в Криму
Севастополь, Джанкой, Феодосія. Журналісти й експерти назвали головні цілі ЗСУ в Криму
19:05
Кріштіану Роналду
Марокко сенсаційно перемогло Португалію та вийшло до півфіналу ЧС-2022
19:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія готується до тотальної війни, - військовий експерт Грант
18:22
Путін Шольц
Переговори з Путіним продовжуватимуться й надалі попри відмінності у поглядах, - Шольц
18:20
Ексклюзив
Володимир Путін
Якщо Путіна спробує відсторонити якась із груп у кремлі, то посиплеться все, - Фейгін
18:08
OPINION
Карл Волох
У Москві скаржаться, що "Мінськом" їх обдурили
17:51
українська мова
Українська мова опинилась серед найпопулярніших для вивчення у світі, - Duolingo
17:46
Ексклюзив
Зарядна станція Bandera Power
Bandera Power - це виключно українська портативна зарядна станція, адаптована для потреб фронту, - гендиректор "Промавтоматика Вінниця" Ганчук
17:44
російські військові
З гордістю знищував український герб на камеру під час окупації міста Куп'янськ: загинув колаборант, який служив в "армії ЛНР"
17:41
У Ватутіне на Черкащині визначилися з новою назвою міста
17:27
Оновлено
на фото: визволення заручників
Стрілянина в Дрездені: знайдено тіло жінки, заручників звільнено, зловмисник загинув
17:19
СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів
Сотні тисяч готівки, прокремлівська література, сухпайки окупантів. Що знайшла СБУ в УПЦ (МП) на Харківщині
17:17
сніг зима погода
Синоптик Наталка Діденко попередила про циклон з опадами та похолодання
17:10
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У Байдена не розглядають український запит на касетні бомби, - Politico
17:00
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
У Білорусі почалася мобілізація: чоловіків, які повинні стати на військовий облік, не випускають за кордон, - військовий експерт Грант
16:47
Ексклюзив
Путін Меркель
Спонсором вторгнення Росії в Україну опосередковано можна вважати пані Меркель, - політолог Кулик
16:46
Російська армія обстріляла пологове відділення у Херсоні
Російська армія обстріляла пологове відділення у Херсоні
16:37
Українське зерно
Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно є пасткою, - президент Литви
16:31
Борис Джонсон
Війна може закінчитися лише одним способом, питання в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого, - Джонсон
16:01
OPINION
Володимир Воля
Чому Україна не відвойовуватиме Крим
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV