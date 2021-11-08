До опалення в Україні підключено 93% житлового фонду та 85% об'єктів соціальної інфраструктури

Про це повідомляє Урядовий портал.



За словами заступниці міністра розвитку громад та територій Наталії Хоцянівської, понад 93% житлових будинків та 85% об'єктів соціальної сфери в регіонах України підключено до теплопостачання. Про стовідсотковий запуск опалювального сезону відзвітували одинадцять областсей.



"Йдеться ро Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Чернівецьку, Черкаську та Чернігівську області. Решта регіонів звітують про понад 90% підключення до тепла. Південні області почали процес трохи пізніше, через кліматичні особливості", - цитує пресслужба слова Хоцянівської.



Вона зазначила, що регіони також дотримуються умови незмінної вартості теплопостачання і ціни для населення залишаються на рівні минулого опалювального сезону.

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