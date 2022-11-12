До партії війни у РФ належать ті, хто воювати не вміє, - опозиційний політик Яковенко
Російський опозиціонер та журналіст Ігор Яковенко зазначив, що партія війни у Росії сформована
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"До партії війни у РФ входить Кирієнко, Кадиров, Пригожин, генерал Суровікін і плюс весь телевізор. У Росії взагалі альтернативи немає, телевізор є рупором партії війни. До партії війни належать ті, хто воювати не вміє, не знає, що це таке взагалі. Цілком можливо, що до партії війни почнуть вступати якісь окремі російські губернатори, в яких завдяки указу Путіна з’явилися свої регіональні армії. Оскільки Путін своїм указом зажадав від них, щоб вони створювали загони тероборони", - зауважив Яковенко.
Опозиційний політик Яковенко також додав, що Росія перебуває на межі розпаду.
"Це не єдиний, але досить вірогідний варіант розвитку подій. І Кадиров, і Пригожин стали дуже впливовими гравцями. Кадиров зараз лідер №1 за кількістю згадувань у Росії. Пригожин активно займається зовнішньою політикою. Фактично вони зараз мають самостійні ресурси, адже кожен з них має свою армію", - пояснив Яковенко.
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