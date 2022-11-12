Про це повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана, він має намір зателефонувати Путіну та обговорити з ним шляхи діалогу та подальші кроки у напрямку миру.

"Путін повідомив, що ухвалить рішення про участь у саміті G20 після оцінки ситуації. Потім у Москві вирішили, що делегацію очолить глава МЗС Сергій Лавров. Якщо за ці два-три дні мені випаде можливість діалогу з російським лідером, то я обговорю з ним шляхи діалогу та подальші кроки у напрямку миру", - сказав Ердоган.

Він додав, що однієї лише позиції Володимира Путіна з цього питання недостатньо, і він має намір порушити питання у розмові з Володимиром Зеленським.

11 листопада Ердоган заявив, що робить усе можливе, аби війна в Україні завершилася мирним договором.

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