До Польщі прибули розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper

Про це Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив у twitter.

"Безпілотники MQ-9A Reaper класу MALE (Medium Altitude Long Endurance), орендовані у США в рамках нагальної оперативної потреби, були доставлені до Польщі. Вони служитимуть у польських Повітряних силах, зокрема, вестимуть розвідку на нашому східному кордоні", - йдеться у дописі.