До Польщі прибули розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper
У неділю, 12 лютого, до Польщі прибули розвідувальні безпілотники MQ-9A Reape, котрі вестимуть розвідку на східному кордоні країни
Про це Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив у twitter.
"Безпілотники MQ-9A Reaper класу MALE (Medium Altitude Long Endurance), орендовані у США в рамках нагальної оперативної потреби, були доставлені до Польщі. Вони служитимуть у польських Повітряних силах, зокрема, вестимуть розвідку на нашому східному кордоні", - йдеться у дописі.
- 9 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна має повну підтримку від країни, однак рішення щодо передачі ЗСУ бойової авіації залишається за НАТО.
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