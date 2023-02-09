Рішення про передачу бойової авіації Україні за НАТО, але домовленостей поки немає, - прем'єр Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна має повну підтримку від країни, однак рішення щодо передачі ЗСУ бойової авіації залишається за НАТО
Про це Матеуш Моравецький заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.
На запитання, чи варто передавати Києву літаки F-16, прем'єр Польщі заявив: "Україна має нашу повну підтримку, в тому числі довгострокову. Польща вже передала Києву багато військової техніки. Щодо бойової авіації, то рішення за НАТО. Наразі таких домовленостей немає".
Зокрема Матеуш Моравецький ствердив, що перемога над Росією є "одночасно польським і європейським сенсом існування". Він висловив думку, що однією з умов повернення Росії до цивілізованих країн у майбутньому є її "депутинізація".
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