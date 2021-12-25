До Польщі з Білорусі намагалися прорватися майже 70 мігрантів
Прикордонна служба Польщі заявила, що впродовж доби з Білорусі до країни намагалися прорватися 69 нелегальних мігрантів
Про це повідомляє прикордонна служба Білорусі у twitter.
За інформацією прикордонників, мігранти з Близького Сходу продовжують спроби нелегально потрапити з Білорусі на територію Польщі.
"Минулої доби польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 69 осіб. На відрізку, який охороняється прикордонним загоном у Черемсі, 10 іноземців намагалися потрапити до Польщі”,- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі нелегали повернулися на територію Білорусі.
- Нагадаємо, 21 грудня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська заявила, що спецслужби Білорусі випробовують нові способи допомоги мігрантам нелегально перетинати кордон.
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