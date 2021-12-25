До Польщі з Білорусі намагалися прорватися майже 70 мігрантів

Про це повідомляє прикордонна служба Білорусі у twitter.

За інформацією прикордонників, мігранти з Близького Сходу продовжують спроби нелегально потрапити з Білорусі на територію Польщі.

"Минулої доби польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 69 осіб. На відрізку, який охороняється прикордонним загоном у Черемсі, 10 іноземців намагалися потрапити до Польщі”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі нелегали повернулися на територію Білорусі.

