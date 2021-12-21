У Польщі заявили, що Білорусь тестує нову тактику на кордоні
Речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська заявила, що спецслужби Білорусі випробовують нові способи допомоги мігрантам нелегально перетинати кордон
Про це пише PAP.
Протягом доби 20 грудня кордон з Польщею спробували перетнути 26 білоруських мігрантів. Це найменша кількість людей, яка намагалася перейти польський кордон, від серпня.
Зокрема 10 іноземців намагалися потрапити до Польщі на ділянці кордону, яку охороняє прикордонна застава в Бяловежі.
"Ця спроба показує, що вже декілька днів білоруси випробовують нові методи. Зокрема, в одному місці вони перерізають колючий дріт і висилають туди групу іноземців, які галасують, кидають каміння і фрагменти дерев, осліплюють (лазерами - ред.). Натомість, кількадесят метрів далі друга група іноземців непомітно намагається перетнути кордон", - заявила Анна Міхальська.
Вона додала, що такий метод білоруси використовують протягом останнього тижня.
- Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International з'ясувала, що мігранти, які намагалися потрапити в Польщу з Білорусі, зазнали жорстокого поводження з боку польських і білоруських військових.
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