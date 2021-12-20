Amnesty International повідомила про насильство над мігрантами на кордоні з Білоруссю

Про це йдеться у звіті Amnesty International.



Правозахисники опитали 75 людей, яких із липня по листопад 2021-го "заманили до Білорусі фальшивими обіцянками легкого потрапляння в ЄС".



Серед опитаних: 66 - громадяни Іраку, семеро - громадяни Сирії, які подорожували з Єгипту, Лівану та Сирії, і по одному громадянину з Лівану та Судану. Деякі опитані подорожували з родиною та друзями, тож свідчення загалом стосуються 192 постраждалих людей.



Експерти дізналися про катування, побиття та жорстоке поводження з мігрантами, зокрема людей позбавляли їжі, води та житла, у деяких викрадали телефони, а білоруські військові вимагали хабарі.



За звідченнями опитаних, їх групами звозили до так званих місць збору та забороняли самостійно їх покидати і виходити до територій, доступних для цивільних. Мігрантів змушували перетинати кордон із Польщею, наприклад, через замерзлі річки.



Очевидці розповіли, що у "місцях збору" людей могли тримати від кількох днів до кількох тижнів. Мігрантів залишили з мінімальною кількістю хліба та води або взагалі без їжі упродовж днів. Кілька людей сказали Amnesty International, що їм дозволили покинути "місця збору" та прикордонну територію лише після сплати хабарів.



Деякі мігранти розповіли, що білоруські військові били їх та крали телефони. Один громадянин Іраку сказав, що у військових були кастети та черевики зі сталевими наконечниками. За свідченнями мігрантів, польські прикордонники пошкоджували телефони, обприскували дітей із перцевого балончика та штовхали дорослих у річки.

7 грудня у прикордонній службі Білорусі розповіли, що таборів на кордоні Білорусі більше немає, а мігранти щодня намагаються перетнути кордон невеликими групами.

12 грудня під час силового прориву кордону, в якому брало участь 55 мігрантів, було поранено в обличчя польського військовослужбовця.

13 грудня мігранти в черговий раз намагалися прорватися через кордон на територію Польщі та пошкодили поліцейські автомобілі камінням.